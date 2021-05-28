28 мая 2021, 15:58
Фрагмент памятника Крылову придавил рабочего в центре Москвы — СМИ
Рабочего с травмами госпитализировали из района Патриарших прудов в центре Москвы. Как сообщил РЕН ТВ, на него упал фрагмент памятника Ивану Крылову.
В момент происшествия рабочий выкапывал яму рядом с монументом. По данным журналистов, на него упала плита, посвященная басне «Мартышка и очки».
Пострадавшего доставили в больницу с переломом левой голени. Врачи оценили состояние пострадавшего как крайне тяжелое.
Памятник Крылову на Патриарших прудах установили в 1976 году. Это работа скульпторов Андрея Древина и Даниэля Митлянского. Баснописец сидит в окружении героев своих самых известных произведений.