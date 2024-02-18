Происшествия 18 февраля 2024, 00:54 Фрагмент отделки упал на платформу станции метро «Филевский парк» в Москве РИА «Новости»

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Фрагмент отделки эстакады над станцией «Филевский парк» Филевской линии метро в Москве упал на платформу. В результате ЧП никто не пострадал, станция работает штатно, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского метрополитена.

«Ранее с городской территории на платформу упал фрагмент отделки эстакады, проходящей над станцией. Никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе.

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На платформе оперативно провели уборку, место падения куска отделки огородили. В метрополитене также заверили, что станция работает в штатном режиме, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Информацию о состоянии эстакады передали в соответствующую организацию.

Днем ранее на станции метро «Марьино» мужчина разбил информационный стенд и прогулялся по рельсам. Полиция задержала дебошира. Прокуратура проконтролирует возмещение причиненного ущерба.