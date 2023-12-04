04 декабря 2023, 11:18
Фотосессия на крыше закончилась для петербургского студента реанимацией
Студент в Санкт-Петербурге сорвался с крыши, пытаясь сделать селфи
Учащийся колледжа в Санкт-Петербурге оказался в реанимации после неудачной фотосессии на крыше лофт-проекта «Этажи». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации источника, подросток перелез через ограждение, чтобы сделать фотографии. На четвертом этаже он поскользнулся и рухнул вниз.
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Юношу доставили в реанимационное отделение больницы с многочисленными травмами. Он получил переломы костей, ушибы печени, легких и поджелудочной железы, а также компрессионный перелом позвоночника.
По данным телеканала 78.ru, подросток в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ним работают врачи.
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