Происшествия 04 декабря 2023, 11:18 Фотосессия на крыше закончилась для петербургского студента реанимацией Студент в Санкт-Петербурге сорвался с крыши, пытаясь сделать селфи РИА «Новости»

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Учащийся колледжа в Санкт-Петербурге оказался в реанимации после неудачной фотосессии на крыше лофт-проекта «Этажи». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, подросток перелез через ограждение, чтобы сделать фотографии. На четвертом этаже он поскользнулся и рухнул вниз.

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Юношу доставили в реанимационное отделение больницы с многочисленными травмами. Он получил переломы костей, ушибы печени, легких и поджелудочной железы, а также компрессионный перелом позвоночника.

По данным телеканала 78.ru, подросток в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ним работают врачи.

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