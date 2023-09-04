04 сентября 2023, 16:48
Фотографии с последствиями обстрела Донецка появились в Сети
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с последствиями обстрела Донецка
Фотографии с поврежденными из-за обстрелов со стороны ВСУ домами в Донецке появились в Сети. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
На фото жители Донецка зафиксировали горящие машины и посеченные осколками снарядов жилые здания.
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Атакам подвергся в первую очередь центр города — проспект Мира и улица Розы Люксембург. Под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы города. Атаки начались в 15:15 из Яснобородовки. Всего ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров.
ВСУ обстреляли 4 сентября также Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Украинская армия применила в том числе и кассетные боеприпасы.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил активность ВСУ на Южно-Донецком направлении и у границы с Запорожской областью. Он отметил, что российская армия отразила атаки около Вербового и Урожайного. Он добавил, что российские бойцы улучшили свои позиции под Авдеевкой и Марьинкой в ДНР.
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Донецк
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