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    04 ноября 2020, 00:51

    Фотографа «Коммерсанта» избили в Москве при попытке снять обменник

    Кирилл Фролов

    Охранники московского пункта обмена валют избили фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова. Журналист снимал витрины обменных пунктов по заданию редакции, нападавшие удалили снимки, сообщило издание.
    Фотографа «Коммерсанта» избили в Москве при попытке снять обменник

    Инцидент произошел в районе дома № 18 по Кутузовскому проспекту. Когда фотокор снял табло с курсами валют на обменнике, из здания выбежали несколько человек в форме охранников. Они потребовали от Жданова показать фотографии. Когда журналист отказался, его начали избивать.

    «Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку», — заявил потерпевший. Он удалил фотографии по требованию охранников, а когда те попытались отобрать фотоаппарат, вырвался от них и перебежал Кутузовский проспект.

    Позднее фотокор вызвал полицию и скорую. Врачи зафиксировали ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Побои» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».