Фотографа «Коммерсанта» избили в Москве при попытке снять обменник

Инцидент произошел в районе дома № 18 по Кутузовскому проспекту. Когда фотокор снял табло с курсами валют на обменнике, из здания выбежали несколько человек в форме охранников. Они потребовали от Жданова показать фотографии. Когда журналист отказался, его начали избивать.

«Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку», — заявил потерпевший. Он удалил фотографии по требованию охранников, а когда те попытались отобрать фотоаппарат, вырвался от них и перебежал Кутузовский проспект.

Позднее фотокор вызвал полицию и скорую. Врачи зафиксировали ушибы мягких тканей и рваную рану лица. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Побои» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».