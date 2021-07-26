Фото дня: Смерть с косой заметили на озере в Томилинском лесопарке

В Томилинском лесопарке в озере Макеевка заметили фигуру в образе Смерти, которая сидела в лодке с косой. Ее запечатлела на фото местная жительница Виктория Рябикова. Снимком она поделилась в Instagram.

Автор снимка написала, что в Люберцах завелся свой Бэнкси. Вероятно, таким образом он хотел обратить внимание на проблему загрязнения водоемов. Девушка рассказала, что наткнулась на инсталляцию во время прогулки на велосипеде. Она искала в Томилинском лесопарке какой-нибудь чистый водоем, помимо Волкушинского карьера.

По словам Виктории, это место обозначено на карте как озеро Макеевка. По словам местных жителей, еще несколько лет назад оно было чистым, в нем водилась рыба и даже приходили купаться люди из поселка Октябрьского.

«Ну а теперь там окунается и рыбачит сама Смерть», — написала блогер.

Виктория рассказала РИАМО, что встретила в лесопарке молодую пару с ребенком. Они сказали, что этот арт-объект заметили еще в мае. И эта инсталляция сильно напугала их ребенка. По данным агентства, последний субботник на озере Макеевка проводился в 2017 году. С тех пор водоем фактически заброшен.