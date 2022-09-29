Ford Mustang попал в ДТП в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 04:18 Поделиться Telegram

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Viber Ford Mustang попал в ДТП в Санкт-Петербурге

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ДТП с участием Ford Mustang произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

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Автомобиль получил серьезные повреждения. Точные причины аварии неизвестны. Рядом с местом ДТП образовались пробки.

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