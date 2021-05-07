Ford Focus стал причиной массового ДТП в центре Тюмени

Накануне вечером в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ около дома № 47 произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информацию областного Управления ГИБДД, виновником аварии назван водитель Ford Focus. Он не смог справиться с управлением, из-за чего машина внезапно выехала на полосу встречного движения и врезалась в двигавшийся ей навстречу Hyundai Solaris, который из-за удара врезался в едущий перед ним автомобиль Kio Rio, после чего столкнулся и с внедорожником Toyota. Ford Focus и Hyundai Solaris въехали в железное ограждение.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, травмы в ДТП получили 40-летняя пассажирка Hyundai Solaris и виновник происшествия — 28-летний мужчина, который находился за рулем Ford Focus. Также представители ведомства заявили, что во время разбирательства водитель иномарки находился в неадекватном состоянии.

Теперь виновнику аварии предстоит пройти медицинское освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение.