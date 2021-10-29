Ford Focus протаранил автобус под Ивановом

Иномарка и пассажирский автобус столкнулись в Ивановской области, на дороге Широково — Косогор Фурмановского района. О ДТП сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал во встречном направлении, сообщил RT.

В результате водитель Fоrd и пассажир получили серьезные травмы, их доставили в больницу. На сайте УМВД сообщается, что в автобусе травмы получили шесть человек. Источник ТАСС рассказал о десяти пострадавших в салоне автобуса. По его словам, их тоже, скорее всего, госпитализируют. Источник отметил, что в иномарке были два пассажира и водитель. В больнице находятся все трое.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.