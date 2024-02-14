Происшествия 14 февраля 2024, 11:13 Фонтан забил из прорванной трубы в центре Москвы Фонтан в несколько этажей забил из-за прорыва трубы в центре Москвы Соцсети

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В Москве на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова после прорыва трубы образовался фонтан в несколько этажей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фонтан возник на месте ремонтных работ. Во время работ строителей трубу прорвало, что и вызвало мощный выброс воды. Место происшествия уже огорожено.

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О пострадавших информации не поступало.

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