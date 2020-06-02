Фонтан высотой с пятиэтажку начал бить из-под земли в Омске

Сайт «Утро.ру» написал, что струя воды вырвалась из-под земли в одном из омских дворов. «Фонтан» окатил проезжавшие мимо машины.

Жители города считают, что причина появления фонтана — результат начавшихся в городе сезонных опрессовок.