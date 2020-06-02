02 июня 2020, 16:16
Фонтан высотой с пятиэтажку начал бить из-под земли в Омске
«Коммунальный» фонтан появился на улице Малиновского в Советском административном округе Омска. В высоту он достигал пятого этажа. Очевидцы засняли это на камеру. Об этом сообщил «Пятый канал».
Сайт «Утро.ру» написал, что струя воды вырвалась из-под земли в одном из омских дворов. «Фонтан» окатил проезжавшие мимо машины.
Жители города считают, что причина появления фонтана — результат начавшихся в городе сезонных опрессовок.