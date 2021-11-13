Фонтан воды забил после аварии в центре Красноярска

Фонтан воды высотой несколько метров забил в центре Красноярска, на площади Мира, возле БКЗ. Вся площадь в результате оказалась затоплена.

По данным местного издания NGS24.ru, ЧП произошло из-за того, что работники Красгорпарка сорвали пожарный гидрант в колодце на магистральном водопроводе. После этого сотрудники водоканала перекрыли холодную воду в одном жилом доме на проспекте Мира и нескольких административных зданиях.

Источник фото: instagram.com/stories/leksandraloma

Представители жилищно-коммунального комплекса сообщили изданию, что на место аварии выехала бригада специалистов. После осмотра они смогут назвать точную причину появления фонтана на площади.

Накануне здесь должны были открыть каток, но его открытие отложили. В соцсетях в шутку предположили, что это и был обещанный каток.