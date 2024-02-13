Происшествия 13 февраля 2024, 16:43 Фонтан с нечистотами забил в Сочи Фонтан с нечистотами поднялся выше домов в Сочи

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Днем 13 февраля на улице Фадеева в Сочи произошла коммунальная авария, в результате которой из-под земли забил фонтан с нечистотами. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Очевидцы рассказали, что во время строительных работ задели трубу. Из прорыва забила струя высотой с четырехэтажное здание. Вода с неприятным запахом разлилась по дороге. Местные жители пожаловались, что коммунальщики до сих пор не ликвидировали последствия аварии.

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