Фонтан с кипятком до 4 этажа забил в Санкт-Петербурге

Фонтан с кипятком, достигающий в высоту уровня четвертого этажа, забил в Санкт-Петербурге. Коммунальная авария произошла у дома на улице Костюшко, написал Piter.TV.

Уточняется, что во время технических работ прорвало находящуюся под землей трубу с горячей водой. В Сети появилось видео с места ЧП. В комментариях к ролику пользователи пошутили, назвав фонтан «чудом»: «Такое чудо света есть только на Камчатке, так что радуйтесь и старайтесь извлекать из этого позитив», «Вам и в Петергоф ехать не нужно!».

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» объяснили, что труба лопнула при подготовке сетей к отопительному сезону. Этот участок трубопровода отключили. В ближайшее время неполадка будет устранена.