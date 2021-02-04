Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске. Видео

В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 4 февраля забил фонтан кипятка. Гейзер ударял в стену ближайшего жилого здания на уровне четвертого этажа.

Без отопления остались несколько многоэтажек и детсад, сообщил Ura.ru.

«Кипяток с доставкой на дом. Фонтан горячей воды был высотой с четырехэтажный дом», — написали в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)».

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что произошла коммунальная авария на теплотрассе диаметром 150 миллиметров 3 февраля, в 22:10. Отопление отключили в трех многоэтажных домах и детском саду.

«Бригады МУП „ЧКТС“ всю ночь работали на месте коммунальной аварии, сейчас работы продолжаются — восстановить подачу тепла планируется в 12:00», — сообщили агентству в пресс-службе администрации Челябинска.

Коммунальщики планируют ликвидировать аварию до 12:00 4 февраля. В мэрии сообщили, что образовавшуюся наледь на здании убирает подрядчик.