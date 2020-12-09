Фонтан холодной воды забил из-под асфальта в Петербурге. Видео

Столб холодной воды забил из-под асфальта на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга. На место приехали сотрудники Водоканала, которые начали устранять причину и последствия прорыва.

«В 14:40 на горячую линию Водоканала поступила заявка на вытекание на Ленинском проспекте, возле дома №103. Водоканал в кратчайшие сроки прибыл на место. В результате обследования выявлена течь на линейной задвижке водовода диаметром 1200 миллиметров», — сообщили «360» в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Представитель организации добавил, что после прорыва затопило проезжую часть. Сейчас специалисты Водоканала занимаются локализацией вытекания и отведением воды с дороги. Прорыв никак не повлиял на подачу воды в жилые дома. В результате ЧП никто не пострадал.