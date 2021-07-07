Фонтан горячей воды в Москве попал на видео

«360» публикует видео с места, где прорвало водопровод в Москве. Как сообщили в пресс-службе МОЭК, коммунальная авария предотвращена.

На кадрах видно, как фонтан воды бьет на улице. ЧП произошло на улице Паромная, около дома №3/3.

«Произошла утечка на тепловой сети. На место сразу приехала наша ремонтная бригада, место огородили. Вытекание прекращено. Перекрыли задвижки. На месте обеспечена резервная схема, по которой сейчас ведется снабжение потребителей горячей водой», — рассказал «360» представитель МОЭК.