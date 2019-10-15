Фонарный столб проткнул легковушку в Пензе

По данным издания, авария произошла накануне около жилого комплекса «Арбековская Застава». Фонарный столб рухнул на легковушку и проткнул ее правое крыло. Водитель остался жив. Пользователи соцсетей поделились впечатлениями о случившемся, оставив несколько комментариев в духе: «Столбы начинают мстить», «В рубашке парень родился» и т. д. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.