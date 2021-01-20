ФМБА сообщило о состоянии отравившихся школьников из Красноармейска

Опасности для жизни школьников из городского округа Красноармейск после отравления нет. Все они находятся под наблюдением специалистов. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В ведомстве уточнили, что за медицинской помощью с жалобами на рвоту, диарею и тошноту обратился 91 школьник. Из них 74 пришли в поликлинику или вызвали врача на дом.

Состояние привезенного в больницу ребенка в состоянии средней степени тяжести стабилизировалось. Наблюдающие его врачи ухудшений не зафиксировали. Остальные дети и взрослые в настоящий момент находятся в удовлетворительном состоянии.

Медики продолжают наблюдать за ними. Для клинических исследований на бактерии и вирусы у всех взяли анализы. Причина заболевания детей устанавливается.

ФМБА инициировало эпидемическое расследование в двух школах городского округа Красноармейск. Специалисты уже провели осмотр помещений, взяли смывы с оборудования пищеблоков. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение. Сейчас идут проверка документации, отбор проб воды и продуктов.

С жалобами на плохое самочувствие к медикам обратились ученики школ №№3 и 4. Это произошло в минувший вторник, 19 января. Врачи при осмотре поставили диагноз «отравление». Администрация городского округа организовала оперативный штаб и обратилась к руководству детской поликлиники за помощью.

Проверки школ и предприятий, откуда поступают продукты, начали прокуратура Московской области и региональное управление Роспотребнадзора.