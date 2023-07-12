Происшествия 12 июля 2023, 12:02 Физиономист Воеводин заявил, что у предполагаемого убийцы школьницы под Челябинском низкая самооценка

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Физиогномист Олег Воеводин провел анализ лица предполагаемого убийцы 12-летней школьницы в Челябинской области и пришел к выводу, что у мужчины низкая самооценка. Об этом сообщил Life.

По мнению специалиста, лицо мужчины указывает на то, что он привык балансировать на грани. Кроме того, можно сделать вывод, что мужчина обычно стремится сначала сделать что-то для других, а только потом — для себя. Также Олег Воеводин отметил импульсивность подозреваемого и его способность избегать ответственности за сделанное.

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«Отвечая на вопрос — убийца ли это или нет, то я бы сказал бы так: из-за своей головы он это сделал. Не то чтобы он ходил, думал, мечтал, у него были планы какие-то — нет. Здесь просто из-за алкоголя, так скажем, что-то стрельнуло у него. Это отнюдь не убийца, чтобы вы понимали», — подчеркнул Олег Воеводин.

Напомним, 12-летнюю девочку нашли убитой в лесу в Симе. Полиция задержала подозреваемого.

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