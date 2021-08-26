Физиономист «прочел» лицо мужчины из Тюмени, подозреваемого в убийстве девочки

Физиономист Олег Воеводин рассказал по лицу подозреваемого в преступлении жителя Тюмени о его характере. По словам эксперта, мужчина склонен к резким перепадам настроения, довольно вспыльчив и имеет противоречивый характер. Об этом сообщил Life.

«Интересное деление лица, которое говорит о том, что он любит делать все исподтишка. Нос, уходящий в правую сторону, говорит, что он любит все делать скрытно, у него тип тихушника. Верхняя губа у него тоненькая и с галочкой посередине — значит, это человек, который склонен к резкому перепаду настроения. Такой стихийный характер. Хочу обратить внимание также на мочку уха, она квадратно-срощенная, плюс у него на левой брови имеется проплешина, все это вместе — показатель того, что человек действительно может быть склонен к убийствам», — добавил специалист.

Кроме бойцовского характера, такой человек имеет признаки труса. У него внутри происходят постоянные «качели», от воинственных эмоций к боязливым, заключил Воеводин.

Ранее стало известно, что подозреваемый признался в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Мужчина изнасиловал ее у себя дома, а затем задушил.