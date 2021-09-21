Физиономист проанализировал черты лица пермского стрелка

Физиономист Олег Воеводин рассказал, о каких чертах характера может говорить лицо студента, который, предположительно, устроил стрельбу в Пермском университете. Об этом написал Life.

По словам Воеводина, линия губ молодого человека говорит о том, что у него «сломался внутренний стержень». Другие черты лица сообщают о склонности к нарушению правил.

«Если мы посмотрим на черно-белую фотографию, то это тот человек, который сам придумал, сам побежал и начал делать. Самомотиватор. С раннего детства мы видим, что ребенок закрыт. Любит недоговаривать, делать противозаконные вещи, жилка нечестная у него. Это видно по носу, уходящему в сторону правой руки», — сообщил физиономист.