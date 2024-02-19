Происшествия 19 февраля 2024, 14:51 Фитнес-тренер попала в реанимацию после падения с беговой дорожки в Москве Shot: фитнес-тренер из Москвы упала с беговой дорожки и оказалась в реанимации Freepik

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В Москве инструктор фитнес-клуба упала с беговой дорожки и ударилась головой о блин для штанги. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 37-летняя сотрудница фитнес-клуба на Семеновской улице, находилась на беговой дорожке в воскресенье вечером. Внезапно у нее начались судороги, и девушка вылетела с тренажера. Упав, она ударилась головой о спортивный снаряд.

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Коллеги пострадавшей поспешили вызвать скорую помощь. Выяснилось, что инструктор получила тяжелую черепно-мозговую травму и эпидуральную гематому. Ее прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ.

Началось расследование обстоятельств произошедшего.

Утром в воскресенье другая женщина едва не упала с моста в Малый городской пруд в Зеленограде. Ее сняли с парапета и передали медикам.