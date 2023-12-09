Происшествия 09 декабря 2023, 12:15 Финалистка «Пацанок» составила ложный донос о попытке массового изнасилования Финалистка «Пацанок» Цветкова сделала ложное сообщение о попытке изнасилования Яна Цветкова / Соцсети

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Финалистка четвертого сезона «Пацанок» Яна Цветкова сделала ложное обращение в полицию о попытке массового изнасилования, теперь ей грозит штраф. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 5 декабря девушка отдыхала в компании на Рублевке вместе со спиртным и несколькими мужчинами. Около полуночи она вдруг решила, что окружающие хотят ее изнасиловать и позвонила в полицию.

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Прибывшие на место полицейские отработали вызов, но выяснили, что заявительница все выдумала. Теперь в отношении нее завели проверку из-за ложного вызова правоохранителей.

В ноябре столичные полицейские задержали в другую участницу «Пацанок» Милу Грац. Ее заподозрили в вымогательстве денег, шантаже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. До этого ее также привлекали к ответственности, она пыталась навести «тюремные законы» во время съемок ток-шоу.