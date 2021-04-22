Финалистка «Битвы экстрасенсов» ушла из жизни

Финалистка седьмого сезона телепрограммы «Битва экстрасенсов» Диля Абдрашитова умерла. Об этом сообщил StarHit.

Издание рассказало, что женщина скончалась еще несколько недель назад, однако информация о ее гибели подтвердилась только сейчас. Издание рассказало, что бывшая участница телепроекта болела на протяжении последнего года.

Двумя годами ранее она похоронила своего супруга. После этого у нее от стресса отказали ноги. Женщина не смогла вернуться в дом, где проживала вместе с погибшим Арсуном, который также являлся магом. Женщине пришлось переехать к собственной дочери.

«Нет слов, чтобы выразить боль утраты. Мы тебя горячо любим, мамуля. Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком», — написала дочь экстрасенса Лиана в соцсети.

Девушка работала вместе со своей матерью в школе магии. Она заявила, что всем трудно поверить в то, что Диля действительно умерла. Для нее она будет самым добрым, позитивным и энергичным человеком, заключила дочь, добавили в News.ru.