Фигуру Дзюбы обезглавили в подмосковном Подольске

Хулиганы поиздевались над фигурой нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, которая стояла в Подольске. Ей отломали голову.

Как написала «Российская газета», случай произошел в ночь на 15 июля. Сначала четверо парней справили там нужду, а потом оторвали голову.

Председатель совета дома Виктор Макаров, по чьей инициативе два года назад у въезда во двор установили алюминиевого Дзюбу, уже написал обращение в правоохранительные органы.

«Фигуру восстановим — это уже наша история и достопримечательность», — заявил он.

По его словам, ровно два года назад (речь идет о 15 июля 2018 года) в России завершился чемпионат мира по футболу. Там игрок «Зенита» показал себя очень ярко.

Ранее неприятность произошла с еще одной фигурой капитана российской сборной по футболу в Подольске. Две девушки в конце октября 2019 года оторвали ее с постамента и унесли.

Посетительниц задержали. Они были пьяными. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей. Позже хулиганки попросили помощи у футболиста, но тот им отказал.

«Чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят, что ли? Глупости это», — заявил он. Его процитировал «Чемпионат.com».