Происшествия 29 августа 2023, 22:47 Фигуристку Горбачеву привезли к столичным следователя СК Москвы: найденную после исчезновения спортсменку Горбачеву доставили в отдел РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обнаруженную после дня поисков чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Алину Горбачеву доставили в московский главк СК для проведения следственных действий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спортсменку из-за несовершеннолетнего возраста сопровождали мать и психолог. Следователям необходимо убедиться, что с фигуристкой все в порядке, а также выяснить причины ее ухода.

Реклама

Это необходимо для закрытия уголовного дела об убийстве. Обычно его возбуждают для мобилизации всех сил для поисков пропавших без вести.

«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — отметили в ведомстве.

Первой о пропаже Горбачевой сообщила в социальных сетях ее мать. Она отметила, что дочь не вернулась домой после воскресного катания на площадке «Чкалов Арена».

Судя по видео с камер наблюдения, девушка после выхода на улицу направилась в сторону Владимирской церкви, а после — по Волоколамскому шоссе и зашла в парк на Покровской набережной. На расположенном там пляже обнаружили вещи пропавшей фигуристки.

К поискам спортсменки подключили катера, которые осмотрели акваторию водоема, а также кинологов с собаками. Девушку нашли в кинотеатре в одном из торговых центров Москвы. Что стало причиной попытки фигуристки исчезнуть и не сообщить родителям, пока неизвестно.