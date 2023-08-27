Происшествия 27 августа 2023, 22:14 Фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе CBC: 31-летняя канадская фигуристка Пол попала в смертельное ДТП unsplash.com

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Канадская фигуристка Александра Пол погибла в аварии в возрасте 31 года. Спортсменка попала в ДТП в провинции Онтарио, сообщил CBC.

Вместе с Пол в автомобиле находился ее сын. В машину фигуристки и ряд других авто врезался грузовик. Всего участниками аварии стали семь автомобилей. Пол от полученных травм умерла на месте. Сын спортсменки находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

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Пол выступала в паре фигуристом Митчеллом Исламом. Они являлись серебряными призерами юниорского чемпионата мира 2010 года. Партнеры объявили о завершении профессиональной карьеры в 2016 году. Пять лет спустя Пол и Ислам поженились, через год у пары родился сын.

В 2021 году итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в возрасте 18 лет. Девушка и ее жених стали жертвами аварии.