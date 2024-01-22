Происшествия 22 января 2024, 18:08 Фигуранты дела о жестоком убийстве предстанут перед судом в Курганской области

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Уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Курганской области, передано в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигуранты нанесли своему знакомому множественные удары ножом. Мотивом злоумышленников стал конфликт с жертвой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

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Мужчин задержали по горячим следам. Вскоре они предстанут перед судом.