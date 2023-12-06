06 декабря 2023, 18:37
Фигурантку дела о наркоторговле заподозрили в отмывании 172 тысяч рублей в Тольятти
Сразу два уголовных дела возбудили в отношении 21-летней жительницы Тольятти. Ее задержали в ноябре 2023 года по подозрению в наркоторговле. Однако выяснилось, что девушка может быть причастна к отмыванию денег. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Самарской области.
Согласно данным ведомства, фигурантка занималась распространением запрещенных веществ с помощью тайников. Предположительно, ей удалось незаконно сбыть около 500 свертков с мефедроном.
Реклама
Оплату горожанка принимала в виде криптовалюты, которую впоследствии выводила на банковские счета. Таким образом она легализовала порядка 172 тысяч рублей.
Наркотики
МВД РФ
Реклама
Реклама