Фигурантам дела о гибели главы Total запросили реальные сроки

Обвинение попросило приговорить к реальным срокам заключения трех фигурантов дела о крушении частного самолета Falcon в аэропорту Внуково. В катастрофе погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Диспетчера Александра Круглова прокурор просит приговорить к шести годам заключения, руководителя полетов центра управления воздушным движением Внуково Романа Дунаева — к шести годам и двум месяцам, диспетчера руления Надежду Архипову — к пяти годам и десяти месяцам. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Динзе.

Приговор подсудимым огласят 23 июля, добавила защитница.

Самолет Falcon, вылетавший из Москвы в Париж, потерпел крушение в аэропорту Внуково 21 октября 2014 года. Во время взлета он врезался в снегоуборочную машину, по ошибке оказавшуюся на полосе. Погибли все, кто находился на борту воздушного судна — Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Ранее суд приговорил инженера аэродромной службы Внуково Владимира Леденева к 3,5 годам колонии общего режима, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко — к четырем годам. Оба были амнистированы к 70-летию Победы.