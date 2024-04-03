Происшествия 03 апреля 2024, 16:20 Фигуранта дела об убийстве мужчины возле ночного клуба заключили под стражу в Кемерове

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Суд в Кемерове избрал меру пресечения 22-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные инстанции.

Происшествие случилось на парковке возле ночного клуба по проспекту Ленина. Согласно версии следствия, фигурант жестоко избил 27-летнего мужчину, после чего выстрелил ему в грудь.

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Потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали в тот же день.