03 апреля 2024, 16:20
Фигуранта дела об убийстве мужчины возле ночного клуба заключили под стражу в Кемерове
Суд в Кемерове избрал меру пресечения 22-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные инстанции.
Происшествие случилось на парковке возле ночного клуба по проспекту Ленина. Согласно версии следствия, фигурант жестоко избил 27-летнего мужчину, после чего выстрелил ему в грудь.
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Потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали в тот же день.
Убийства
Суд
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