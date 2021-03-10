Фигуранта дела о гибели людей при сходе лавины в Норильске освободили из-под ареста

Норильский суд освободил из-под домашнего ареста сотрудника Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Игоря Вакуленко, обвиняемого по делу о гибели людей при сходе лавины на горнолыжной базе. Об этом сообщили на сайте Красноярского краевого суда.

Сход лавины произошел 8 января в Норильске, в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная». Несколько строений засыпало снегом. Спасатели обнаружили тела трех погибших, в том числе одного ребенка, еще одного подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям, фигурантами стали шесть человек. Вакуленко был отправлен под домашний арест по статье о халатности, повлекшей смерть трех человек. Согласно версии следствия, Вакуленко получал от МЧС сведения об опасности схода лавины, но не включил их в оперативную сводку. В результате местные власти не смогли принять своевременные меры, чтобы избежать угрозы жизни людей.

В рамках дела были задержаны еще несколько сотрудников администрации Норильска.