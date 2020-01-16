Фигурант дела устроил стрельбу в здании суда Новокузнецка

Из-за спора с оппонентов Пакалов решил открыть огонь из охотничьего карабина «Сайга». Оружие мужчина привез с собой в машине. Обвиняемый выстрелил в судебного пристава, от чего последний скончался на месте происшествия. Затем он напал с карабином на свидетельницу. Ей успели оказать медицинскую помощь.

Известно, что в здании суда отсутствовал стационарный пост охраны. Это подтвердила пресс-служба управления Росгвардии по Кемеровской области.

«Мы подтверждаем, что сотрудники Росгвардии участвовали в задержании подозреваемого. Участок находится под охраной, там установлена тревожная кнопка, которая сработала. Сотрудник данного участка в случае происшествия нажимает тревожную кнопку, и на сигнал тревоги прибывает наряд. Стационарного поста охраны там нет», — уточнили в пресс-службе.