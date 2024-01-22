Происшествия 22 января 2024, 18:14 Фигурант дела о наркоторговле получил 10,5 года колонии в ЯНАО

Читать 360tv в

Суд в Новом Уренгое (ЯНАО) вынес приговор мужчине, который попал под статью о продаже наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Установлено, что фигурант намеревался сбыть запрещенные вещества массой около 200 граммов. Кроме того, у злоумышленника изъяли запрещенные вещества, которые он приобрел для личного потребления.

Реклама

Гражданину назначили наказание в виде 10,5 года в колонии строгого режима.