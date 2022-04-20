Фестивальный павильон на Тверской в Москве задымился из-за короткого замыкания

Источники сообщили «360» о пожаре в фестивальном павильоне на улице Тверской, 6, строение 1, в Москве. Из одноэтажного деревянного здания валит серый дым, отметили очевидцы.

Позже стало известно, что произошло короткое замыкание без открытого горения. На место прибыли спасатели.

«Наша команда на месте. Визуально ничего не наблюдается, обстановка спокойная. Людей внутри быть не должно», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.