Происшествия 19 января 2023, 16:24 Фестиваль воздушных змеев в Индии закончился шестью смертями

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В Индии проходил международный фестиваль воздушных змеев, в результате которого шестерым посетителям перерезало горло острым тросом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на CNA.

Трагедия произошла в индийском штате Гуджарат. Шесть человек запутались в леерах и получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди погибших — трое детей от двух до семи лет и трое взрослых.

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Кроме того, во время проведения фестиваля пострадали сотни животных и птиц. Они тоже стали жертвами острых лееров.

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