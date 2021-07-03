Ferrari за 7 миллионов сгорел в центре Москвы. Видео

Ferrari за считанные минуты сгорел в центре Москвы. Машина вспыхнула на улице Андрея Карлова, между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.

Об этом сообщил столичный Дептранс. В ведомстве уточнили, что движение временно перекрыто.

В сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, что на месте работают пожарные, которые пытаются потушить горящий автомобиль. При этом пламя охватило всю машину целиком, периодически появляются искры.

По предварительным данным, сгорел Ferrari F430 — эта машина стоит порядка семи миллионов рублей. Причина возгорания авто пока неизвестна.

На последних кадрах видно, что пожарным удалось справиться с огнем — от остова машины валил густой белый дым.