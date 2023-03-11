Происшествия 11 марта 2023, 12:20 Фермер из Краснодарского края нашел два СВУ во время кормежки коров SHOT: житель села Шедок нашел два взрывных устройства во время кормежки коров freepik

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Житель села Шедок в Краснодарском крае нашел два самодельных взрывных устройства (СВУ) когда пришел кормить коров. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

По словам авторов материала, СВУ были спрятаны в тюках сена. Также они отметили, что одно из устройств даже сдетонировало.

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Тюки сена с СВУ располагались в крытом ангаре. Сотрудник молочно-торговой фермы зашел туда забрать корм для коров.

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СВУ он обнаружил, когда начал разматывать тюки с сеном. Устройства были в виде двух литровых бутылок с зажигательной смесью. К этим емкостям с помощью металлической проволоки привязали газовые баллончики от сифона.

Взрыв одного из устройств произошел в виде хлопка. В результате этой детонации никто не пострадал.

Позже к ангару приехали представители правоохранительных органов. Они обезвредили второе СВУ, а также изъяли предметы для экспертизы.