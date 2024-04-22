Происшествия 22 апреля 2024, 15:02 Ферма по производству рогатого скота загорелась в Нижегородской области

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Пожар на ферме, где держат крупный рогатый скот, произошел накануне в селе Сельяново Нижегородской области. Об этом рассказало ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Жертв во время ЧП удалось избежать. Спасатели вывели из горящего помещения 100 животных, еще 20 коров им удалось спасти. На месте тушения работали четыре единицы техники и 10 сотрудников ведомства.

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Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.