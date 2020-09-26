Ferarri врезался в маршрутку в Москве. Авто мог управлять директор «Зайцев.Нет»

Автомобиль Ferarri столкнулся с маршруткой возле метро Щукинская в Москве. За рулем иномарки находился мужчина, похожий на гендиректора пиратского ресурса «Зайцев.Нет» Евгения Трухина.

На ролике видно, что иномарка входила в поворот, в то время, как маршрутное такси стояло на остановке. В какой-то момент водитель автомобиля не справился с управлением, и Ferarri занесло. Машина вылетела на выделенную для автобусов полосу и врезалась в маршрутку.

В МВД по Москве рассказали «360», что ДТП произошло около 15:20 недалеко от станции метро Щукинская в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек — пассажир маршрутки.

«Улица Маршала Василевского, в районе дома №17. По предварительной информации, автомобиль Ferarri совершил столкновение со стоящим транспортным средством, если быть точнее — с маршрутным такси. По предварительно информации пострадал один человек, пассажир маршрутного такси. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП», — отметили в ведомстве.

Ранее Дептранс столицы в своем Telegram-канале сообщал, что из-за ДТП пострадали две женщины в возрасте 60 и 65 лет. В Сети появились фото с места происшествия. За рулем Ferarri находился человек, похожий на генерального директора известного в прошлом пиратского ресурса «Зайцев.Нет» Евгения Трухина.