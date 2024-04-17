Происшествия 17 апреля 2024, 11:21 Феминистку Залину Маршенкулову объявили в розыск МВД объявило в федеральный розыск феминистку Маршенкулову по уголовной статье РИА «Новости»

Читать 360tv в

МВД объявило в федеральный розыск блогера-феминистку Залину Маршенкулову. Соответствующая карточка появилась в ведомственной базе.

Маршенкулову разыскивают по уголовной статье, но без уточнения ее названия.

Реклама

На днях следователи предъявили Маршенкуловой заочное обвинение в публичном оправдании терроризма. По данным СК, она разместила в Telegram-канале несколько постов, содержание которых попадает под статью об оправдании терроризма. Следствие планирует попросить суд о ее аресте.

По данным Telegram-канала Mash, в арендованной квартире Маршенкуловой в Москве провели обыск. Ее сосед рассказал журналистам, что последний раз видел ее в прошлом году. Квартиру, которую блогер снимала в Вешняках, сдали семейной паре. До обыска супруги не знали, кто раньше там проживал.