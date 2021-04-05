Фельдшеры скорой в Татарстане протащили пьяного мужчину по земле. Видео

Минздрав Татарстана проверит видео, предположительно, снятое в Нижнекамске. На кадрах фельдшер за шиворот тащит пьяного мужчину к машине скорой помощи. Ролик распространился в социальных сетях, сообщило РИА «Новости».

На кадрах показано, как мужчина лежит на снегу. Рядом с ним стоят два фельдшера и пытаются привести его в чувство. После этого один из сотрудников скорой берет мужчину за ворот и тащит к машине скорой прямо по земле. В Минздраве республики сообщили, что по данному факту начата служебная проверка.

В ведомстве сообщили, что в пятницу, 2 апреля, в скорую поступил звонок о том, что в сугробе около ледового дворца лежит мужчина. Прибывшая на место бригада обнаружила на месте пьяного мужчину, который спал в снегу. В Минздраве отметили, что мужчине дали понюхать нашатырь, после чего он пришел в себя, начал ругаться матом и размахивать руками и ногами в сторону врачей.

«Его жизни и здоровью ничего не угрожало, госпитализация не требовалась», — заявили в министерстве.

Ранее в Нижнекамске к шести годам колонии приговорили местного жителя, который избивал беременных и женщин с детьми.