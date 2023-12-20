Происшествия 20 декабря 2023, 18:19 Фельдшер получила пять лет колонии за продажу больничных в Челябинской области

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Суд вынес приговор фельдшеру из города Аша Челябинской области. Женщина попала сразу под три статьи: «Получение взятки», «Служебный подлог» и «Мелкое взяточничество». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что с мая по декабрь 2022 года медик оформляла горожанам фиктивные листки нетрудоспособности взамен на денежное вознаграждение. За время незаконной деятельности она «заработала» 70 тысяч рублей.

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Фигурантке назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также ее обязали выплатить 205 тысяч рублей. Женщина отправится в колонию, когда младший из ее детей достигнет 14-летия.