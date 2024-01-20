Происшествия 20 января 2024, 19:11 Фельдшер получил ранения из-за удара ВСУ по Горловке Минздрав: ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Горловке, пострадал фельдшер Минздрав России / Telegram

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Бригада скорой выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела Горловки. Медики попали под повторный обстрел ВСУ, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму — повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда», — указали в ведомстве.

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В министерстве напомнили, что сотрудники скорой медицинской помощи не первый раз становятся мишенью для ВСУ. Украинские бойцы специально ждут, когда медики прибудут к пострадавшим, и наносят повторные удары.

При обстреле скорой помощи в Горловке 12 января погибла фельдшер, еще три медика получили ранения.

Украинские военные открыли огонь по населенному пункту из РСЗО в ночь на 20 января. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей. Обстрелы повредили жилые здания, городской ЗАГС, несколько школ и гимназию.