Фельдшер погиб в аварии с машиной скорой помощи на Алтае

В Алтайском крае автомобиль врезался в карету скорой помощи и УАЗ. В аварии погиб один из фельдшеров 1988 года рождения.

«Предварительно установлено, около 04:55 на 200-м километре автодороги Р-256 „Чуйский тракт“ Первомайского района водитель, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ-39623 (скорая медицинская помощь). От удара скорую медицинскую помощь отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в пресс-службе МВД края.

В дорожно-транспортном происшествии также пострадали двое водителей транспортных средств и еще один пассажир скорой помощи, они госпитализированы.

Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона, в машине скорой помощи находились два врача и водитель. В пресс-службе ведомства подтвердили, что один из медиков погиб. Остальные пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи в Барнауле.