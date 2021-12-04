Фельдшер погиб при столкновении поезда с машиной скорой помощи

В Хабаровском крае снегоуборочный локомотив врезался в машину скорой помощи. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Авария произошла на железнодорожном переезде в сторону Нового Мира. Об этом РИА «Новости» сообщили представители экстренных служб.

Машина скорой помощи ехала с пациентом в больницу, по предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал. Локомотив не успел затормозить и протащил машину несколько метров.

Жертвой аварии стала фельдшер. Пострадали водитель скорой и пациент, их доставили в больницу без сознания.

Месяц назад на этом же переезде произошла еще одна авария. Поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на запрещающий сигнал. Водитель пострадал.