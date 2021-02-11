Фельдшер из Красноярска рассказала, как отец больного ребенка пытался натравить на нее бойцовскую собаку

В Красноярске на фельдшера скорой помощи шестой подстанции Анну Штрен при выезде на дом к ребенку с температурой пытались натравить бойцовскую собаку. Фельдшер рассказала «360», что после этого подала заявление в полицию.

Фельдшер скорой помощи выезжала на вызов 10 февраля к трехлетнему ребенку с температурой. По приезде дверь открыл молодой отец, предложил ей надеть бахилы, но она отказалась.

«По технике безопасности мы не надеваем бахилы. Мама провела меня в комнату к ребенку, где находилась в этой комнате собака в железной клетке. В общем, бойцовской породы», — сказала Штрен.

Отец ребенка начал возмущаться, что врач скорой не надела бахилы, и говорил, что только что помыл полы, на что фельдшер снова объяснила, что им не положено. Врач начала осмотр ребенка, между тем мужчина продолжал выказывать свое недовольство, используя матерные выражения.

«Уже к окончанию осмотра ребенка, папа решил выпустить пса из этой клетки. Он сказал: „Я сейчас выпущу собаку“. Дальше продолжалась нецензурная лексика. Я говорю: „Что вы делаете?!“ А он стал приказывать собаке, чтоб она меня покусала: „Кусай ее, кусай“. На что жена начала реагировать — до этого она не реагировала. Она успокаивала: „Вы не обращайте внимания на моего мужа“. Далее он выпустил собаку, собака подбежала ко мне, но она вела себя спокойно, без лая, не укусила меня. Дальше он начал меня выгонять из дома», — рассказала она.

Фельдшер после этого сообщила об инциденте старшему врачу и написала заявление в полицию.

«Очень-очень было страшно, потому что все-таки это собака, это все непредсказуемо. Просто хотелось бы привлечь людей к тому, что за свои поступки нужно отвечать, за последствия. Все-таки вы вызываете скорую для оказания помощи вашим близким. И мы приходим к вам отказывать эту помощь, а не ругаться с вами», — сказала Штрен.