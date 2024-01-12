Происшествия 12 января 2024, 12:28 Фельдшер и женщина-энергетик погибли из-за удара ВСУ по Горловке Пушилин: жертвами атаки ВСУ стали два горловчанина, еще шесть человек пострадали

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Два жителя Горловки погибли из-за удара украинских боевиков по Никитовскому району. Еще шесть горловчан получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, от обстрела пострадали три энергетика «Региональной энергопоставляющей компании». Жертвой атаки также стала сотрудница, которая проводила аварийные работы на объекте жизнеобеспечения.

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«Украинские преступники совершили двойной террористический акт, нарушив все существующие международные правовые нормы ведения войны», — отметил глава ДНР.

Он рассказал, что украинские боевики с помощью беспилотника ударили по машине скорой помощи, которая приехала оказать помощь раненым. От атаки погиб фельдшер, еще три медика получили ранения.

«Автомобиль скорой помощи <…> был атакован с БПЛА — его боеприпас прицельно сброшен на машину», — указал Пушилин.

Ранее глава городской администрации Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле города. ВСУ 12 января ударили по Никитовскому району, а также по поселку Гольмовский.