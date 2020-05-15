Фельдшер и водитель скорой пострадали в ДТП под Читой

В результате ДТП машина скорой помощи перевернулась и загорелась.

Фельдшера экстренно доставили в ближайшее медучреждение. Насколько сильно пострадал водитель скорой, пока не известно. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Медики возвращались на подстанцию, пациентов в машине не было. В какой-то момент на дорогу со встречки вылетела «Газель», рассказали очевидцы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства аварии.